Familienkonzert

Langenhagen. Beim Familienkonzert am Sonntag, 22. Mai,sind einige der schönsten Kinderlieder, darunter echte „Klassiker“, die von Schülern der Grundschule Godshorn, der Grundschule an der Feldbuschwende und der Grundschule Bonifatiusschule gesungen werden, zu hören. Während des Konzertes begleiten wir einen kleinen Sonnenstrahl bei seiner Reise durch den Tag, der hin und wieder zum Mitmusizieren einlädt. Das Konzert richtet sich an kleine und große Geschwisterkinder der auftretenden Schülerinnen sowie deren Eltern und Großeltern und schafft nach längerer Coronapause wieder eine Möglichkeit für das gemeinsame Singen und das Erleben von Musik in der Gemeinschaft. Beginn im Kulturzelt am Handelshof ist um 15 Uhr, Einlass um 14.30 Uhr.