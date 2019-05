Familienrichterin kommt

Langenhagen (ok). Familienrichterin Sigrid Neumann ist am Donnerstag, 16. Mai, zu Gast beim Arbeitskreis 60 plus der SPD, um ihre Aufgaben und ihre Arbeit beim Oberlandesgericht in Celle zu erläutern. In Widerspruchsverfahren befasst sie sich mit "Familiensachen". Dabei geht es vornehmlich um Unterhaltssachen, Sorgerechtsangelegenheiten oder auch Ehescheidungen. So wird unter Wahrung des Datenschutzes unter anderem auch anonymisiert über aktuelle Urteile diskutiert. Los geht es um 15.30 Uhr im Anna-Schaumann-Stift am Ilseweg.