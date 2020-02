Fasching am Kaffeenachmittag

Langenhagen. Helau - Der Verein win feiert Fasching und lädt alle Närrinnen und Narren herzlich ein, mitzumachen. Die fünfte Jahreszeit hält am Rosenmontag, 24. Februar, im Quartierstreff Wiesenau Einzug. Seniorinnen und Senioren können ab 14.30 Uhr bei Kaffee und Kuchen klönen, lachen und es sich gut gehen lassen. DJ Thorsten sorgt für gute Stimmung, es darf geschunkelt werden - und wer mag, kann auch das Tanzbein schwingen! Das Angebot ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Veranstaltung findet im Quartierstreff Wiesenau an der Freiligrathstraße 11 in Langenhagen statt.