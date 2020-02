Fasching

Langenhagen (ok). Fasching für Groß und Klein im Schützenhaus Langenforth an der Emil-Berliner-Straße 30. Gleich zwei Veranstaltungen stehen am Sonnabend, 22. Februar, auf dem Programm. Ab 16 Uhr steht ein tolles Programm von Kindern für Kinder mit Show und Tanz an, um 19 Uhr beginnt dann die Faschingsfete für Erwachsene mit einer Show-Einlage der LKG Spätlese. Der Eintritt ist frei.