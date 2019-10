Fashionshows

Langenhagen (ok). Ü-45-Model-Aktion im CCL: 15 Teilnehmer präsentieren am nächsten Sonnabend, 26. Oktober, die Mode ihrer Lieblingsshops. Den Finalisten winken kostenlose Modeworkshops live auf der Bühne. Darüber hinaus lernen sie von einem professionellen Choreographen, wie man sich richtig auf der Bühne präsentiert. Um 16.30 Uhr zeigen sie die Mode dann auf der Bühne. Insgesamt laufen vier Fashionshows, in denen die einzelnen Modethemen aufgegriffen werden. Ab 13.30 Uhr jeweils 30 bis 40 Minuten.