Fassaden beschmiert

Engelbostel (ok). Fassaden zweier Gebäude an der Kirchstraße und am Klusmoor sind nach Auskunft der Polizei zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, mit Farbe beschmiert worden. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.