Faszien Fitness

Langenhagen. Faszien umhüllen den gesamten Bewegungsapparat sowie die Organe. Sie verbinden einzelne Muskeln zu Ketten und Systemen, übertragen Spannungen und stabilisieren. Im Mittelpunkt eines Workshops der VHS Langenhagen am Sonnabend, 22. September, von 14.30 bis 17.45 Uhr steht das Faszien-Training, wodurch sich Beweglichkeit, Körperstabilität und Muskelfunktionen verbessern. Hierbei wird auch gezeigt, wie schmerzhafte Muskeln und Triggerpunkte positiv beeinflusst werden können.

Anmeldungen: persönlich in der Geschäftsstelle der Volkshochschule oder per e-mail (info@vhs-langenhagen.de), weitere Informationen im Programmheft oder unter www.vhs-langenhagen.de oder telefonisch unter (0511) 7307-97 04.