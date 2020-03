FDP-Stammtisch

Langenhagen (ok). Zum Thema „Gesundheit und Soziales“ lädt der FDP-Stadtverband Langenhagen die Landtagsabgeordnete Sylvia Bruns zum Stammtisch ein. Termin ist am Mittwoch, 18. März, um 18.30 Uhr im Hotel Wegner an der Walsroder Straße. Voranmeldungen bitte unter joachim.balk@fdp-langenhagen.de.