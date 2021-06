FDP stellt Kandidaten auf

Langenhagen (ok). Der FDP-Stadtverband lädt für Mittwoch, 16. Juni, ab 17.30 Uhr ins Schützenhaus Langenforth an der Emil-Berliner-Straße zur Mitgliederversammlung und Kandidatenaufstellung ein. Anmeldungen bitte vorab unter j.balk@gmx.net oder unter (0157) 50 41 42 16. Bei Bedarf wird die Sitzung am 18. Juni fortgesetzt. Auf dem Programm stehen Berichte und Wahlen. Bitte eine Maske mitbringen!