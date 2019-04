Fehlgeschlagen

Engelbostel. Ein Dieb versuchte sich nach Auskunft der Polizei durch Aufhebeln der Terrassentür und eines Fenster Zugang in ein Einfamilienhaus zwischen 10. März und 7. April an der Heidestraße in Engelbostel zu verschaffen. Die Hebelversuche schlugen jedoch fehl. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.