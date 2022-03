Feier zum 30-Jährigen

Mellendorf (ok). Der Seniorenbeirat der Gemeinde Wedemark trifft sich zu seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 5. April, um 15 Uhr im Neubau des Gymnasiums Mellendorf im Besprechungsraum E O.122 am Fritz-Sennheiser-Platz 2. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Seniorenwegweiser und die Feier zum 30-jährigen Bestehen des Seniorenbeirates. Zu Beginn läuft eine Fragestunde für die Einwohner.