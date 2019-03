Feldmarkreinigung

Kaltenweide. Die diesjährige Feldmarkreinigung findet am Sonnabend, 23. März, statt. Die Abfallwirtschaft der Region aha stellt – wie jedes Jahr – einen Container, der Treckerclub und Landwirte Trecker mit Anhänger zur Verfügung. Für die Säuberung bitte Eimer, Harken und ähnliche Geräte sowie Handschuhe selbst mitbringen. Mitglieder der Vereine und Verbände sowie alle kleinen und großen Einwohner von Kaltenweide sind herzlich eingeladen, sich an dieser jährlichen Aktion zu beteiligen. Die Helfer treffen sich um 13 Uhr in Kaltenweide am Feuerwehrhaus, in Hainhaus beim Landwirt Lars Dusche, oder in Altenhorst auf dem Hof von Landwirt Karl Bartels. Nach der Sammelaktion ist wieder für das leibliche Wohl gesorgt. Auf Wunsch wird eine vegetarische Gemüsesuppe angeboten, die durch ein Würstchen ergänzt werden kann. Die Ortsarbeitsgemeinschaft Kaltenweider Vereine würde sich auch in diesem Jahr über eine zahlreiche Bürgerbeteiligung freuen, damit das schöne Naherholungsgebiet im Frühling in Bestform präsentiert werden kann.