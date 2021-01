Fenster eingeschmissen

Langenhagen (ok). Vandalen waren nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag am Schulzentrum unterwegs und haben mit Steinen zwei Fenster im C-Trakt der IGS eingeworfen. Schadenshöhe: 1.500 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.