Fenster geöffnet

Langenhagen. Diebe kletterten am Donnerstag zwischen 15.30 und 20 Uhr in der Wilhelm-Busch-Straße an der Außenfassade des Mehrfamilienhauses ein doppelflügeliges Fenster, das sich in der Hochparterre befand. Durch das auf „kipp"stehende Fenster konnte der unbekannte Täter vermutlich hindurchgreifen und die Fensterverriegelung öffnen. Anschließend gelangte dieser in die Wohnung und erbeutete nach bisherigen Erkenntnissen 250 Euro Bargeld. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.