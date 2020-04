Fenster zerstört

Langenhagen. Unbekannte Täter zerstörten am Dienstag zwischen 9 und 11.45 Uhr das Beifahrerfenster eines an der Kastanienallee geparkten VW Up eines ambulanten Pflegedienstes im Einsatz. Es wird von einer mutwilligen Sachbeschädigung ausgegangen. Die Spurenlage weist nicht auf einen versuchten Diebstahl hin. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Täterhinweise gibt es bisher nicht.