Ferien ohne Langeweile

Osterferienaktionen im Quartierstreff

Langenhagen. Das Team des Vereines win – Wohnen in Nachbarschaften der KSG Hannover GmbH – veranstaltet für Kinder Aktionen in den Osterferien. Die Angebote richten sich an Kinder im Grunschulalter und haben vor allem ein Ziel: Gemeinsam etwas Interessantes erleben, ganz ohne Langeweile.Am Dienstag, 9. April, können die Kinder einen Vormittag zum Thema „Was fliegt denn hier?“ erleben. An diesem Tag sind heimische Vögel aus dem Schulbiologiezentrum zu Gast und es gibt viel zu erfahren: Wie heißen die Vögel? Was zeichnet sie aus? Was fressen sie gerne? Außerdem bleibt Zeit zum Spielen im Quartierstreff und auf dem Spielplatz. Für ein Mittagssnack und Getränke ist gesorgt. Das Angebot findet von 9 bis 14 Uhr statt, eine schriftliche Anmeldung ist erforderlich.Am Mittwoch, 10. April, lädt der Leseclub zu einem Ausflug in die Stadtbibliothek nach Langenhagen ein. Vor den offiziellen Öffnungszeiten können die kleinen Bücherwürmer ganz ungestört in den Räumlichkeiten nach spannenden Büchern suchen. Danach geht es zurück zum Quartierstreff. Dort gibt es einen Mittagssnack. Das Angebot findet ebenfalls von 9 bis14 Uhr statt, auch hier ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich.„Was fliegt denn da?“ und der Ausflug des Leseclubs richten sich in erster Linie an Kinder aus Wiesenau. Andere Anmeldungen werden bis zum Anmeldeschluss (2. April) gesammelt, eventuell werden die Gruppen aufgestockt. Anmeldungen werden im Quartierstreff in Wiesenau entgegengenommen, eine schriftliche Anmeldung ist erforderlich.Offen für alle Kinder ist das dritte Angebot am Donnerstag, 11. April. Am Nachmittag öffnet der Quartierstreff für die Kinder. Von 15 bis 16.30 Uhr gibt es Bastel- und Spielangebote mit dem Team des Quartierstreffs und dem Familienzentrum Emma und Paul. An diesem Nachmittag ist auch das Spielmobil von Maja, der Mobilen Aufsuchenden Jugendarbeit auf dem Quartiersplatz. Es ist also viel Gelegenheit zum Toben und Spielen.Alle Angebote sind kostenfrei und richten sich an Kinder ab Grundschulalter.Weitere Infos: Quartierstreff Wiesenau, Freiligrathstraße 11 in Langenhagen, Claudia Koch, Telefon (05 11) 8 60 42 16, koch@ksg-hannover.de, www.win-e-v.de.