Festumzug

Altenhorst. Der SV Altenhorst trifft sich am Donnerstag, 29. August, um 18.45 Uhr im Festzelt zur Eröffnung der Schützenfestes Langenhagen und am Sonntag, 1. September, um 14:30 Uhr am Postparkplatz zur Teilnahme am Festumzug.