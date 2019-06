Feuer gefangen

Kaltenweide (ok). Ein Transporter, der einen großen Container-Stapler geladen hatte, hatte am Dienstagabend auf der Autobahn 352 in Fahrtrichtung Hannover Feuer gefangen. Ein Reifen war geplatzt, die Feuerwehren mussten ausrücken. Menschen kamen nicht zu Schaden, die A 352 war Richtung Süden zeitweise komplett gesperrt.