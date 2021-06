Feuerwerk des ADFC

Langenhagen. Mit einem wahren Feuerwerk von 15 Terminen startet der ADFC Langenhagen in den Sommer, allein schon mit diesen drei Terminen in den nächsten Tagen: Bereits heute können ADFC-Mitglieder und alle Gäste ihre E-Fahrräder von 13 bis 19 Uhr kostenlos an der Solar-E-Tankstelle des ADFC-Stützpunkt in der Grafenberger Straße 79 / Neue Bult auftanken. Am Sonntag, 27. Juni, um 14 Uhr startet am Rathaus die ADFC-Radtour "Südsee-Picknick", also mit Selbstversorgung für Getränke/Essen. Und am Mittwoch ab 18:30 Uhr treffen sich Rad-Interessierte zum monatlichen Radlertreff auf der überdachten Terrasse des "Das Leibniz"/SCL. Mehr Infos und alle weiteren Termine: www.ADFC-Langenhagen.de.