Film über Georgien

Langenhagen. Beim DRK Langenhagen wird am Donnerstag, 5. September, ein interessanter Film über Georgien gezeigt. Georgien ist noch ein eher unbekanntes Land. Dabei ist dieser Staat an der Schnittstelle zwischen Europa und Asien sehr abwechslungsreich. Er umfasst Bergdörfer im Kaukasus ebenso wie Strände am Schwarzen Meer. Begin ist um 15 Uhr in der Kastanienallee 10 mit Kaffee und Kuchen.