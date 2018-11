Film über Willy Brandt

Engelbostel. Die SPD Engelbostel lädt alle Mitglieder, Bürgerinnen und Bürger herzlich zu einer Veranstaltung für Freitag, 23. November, um 19.30 Uhr in die Remise 1 in der Kreuzwippe 1 ein. An diesem Abend wollen wir gemeinsam den Film „Willy Brandt – Erinnerungen an ein Politikerleben“ ansehen. Hier geht es um einen Film über die Bonner Republik und um die Geschichte der Bundesrepublik von den 1950er Jahren bis zum Ende des Jahrhunderts. Eine Zeitreise durch die Deutsche Geschichte und die Veränderungen, die niemand so stark mitbestimmt hat wie Willy Brandt. Dieser Film wurde im Auftrag von WDR, RBB und ARTE erstellt. Kosten entstehen nicht. Für Knabbereien und Getränke sorgt die SPD.