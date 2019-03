Filmvorführung

Langenhagen. Das Ehepaar Schulz aus Langenhagen nimmt Interessierte mit auf eine wunderbare Reise durch Südamerika, von Argentinien bis Venezuela. 6.000 Kilometer im Expeditionsfahrzeug – der Film wird gezeigt am Freitag, 22. März, um 19 Uhr in der Aula der IGS Langenhagen an der Konrad-Adenauer-Straße 21 bis 23. Der Eintritt beträgt acht Euro.