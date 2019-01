Filteranlage gebrannt

Godshorn (ok). Die Filteranlage einer elektronischen Fräsmaschine in einem Industriegebiet hat am späten Donnerstagabend Feuer gefangen. Die Ortsfeuerwehr Godshorn rückte unter der Leitung von Michael Schuster mit 22 Einsatzkräften aus. Die brennende Filteranlage wurde unter schwerem Atemschutz aufgeschraubt und die brennenden Filter aus dem Gebäude gebracht. Dort kam dann ein Kleinlöschgerät zum Einsatz.