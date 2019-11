Finissage und Vorstellung

Kunstverein Langenhagen am 10. November

Langenhagen. Am Sonntag, 10. November stellen die Künstlerinnen Andrea von Lüdinghausen und Mareike Poehling die neue Publikation ihres Projekts "Rooms to let" mit dem Titel 'Über die Unmöglichkeit, Interventionen in Hotels zu übersetzen' im Kunstverein Langenhagen vor.Die Publikation gibt einen Einblick in den Prolog und die ersten vier Kapitel, die "Rooms to let" ab 2018 in Hannover, Ulaanbaatar, Hiroshima und Langenhagen realisiert hat.Sie enthält Texte des deutschen Philosophen, Autors und Künstlers Marcus Steinweg, der Berliner Band Sorry Gilberto und Noor Mertens, der Leiterin des Kunstvereins Langenhagen.Das Buch wurde vom Grafikdesigner Bart de Baets entworfen und erscheint in einer Auflage von 500 Exemplaren. Ab 14.15 Uhr gibt es bei Kaffee und Kuchen ein Gespräch mit Andrea von Lüdinghausen und Mareike Poehling mit Noor Mertens und dem Publikum.Während der Veranstaltung kann die Publikation eingesehen und gekauft werden (zehn Euro). Die Veranstaltung ist kostenlos und jeder ist herzlich willkommen.Am Sonntag, 10. November, ist auch der letzte Tag der Ausstellung von Kurt Ryslavy im Kunstverein und in der Kapelle. Sie sind herzlich eingeladen, zwischen 14 und 17 Uhr die Ausstellung anzuschauen. Neben die Buchpräsentation gibt es Raum zu sprechen über die Ausstellungsthemen. Kurt Ryslavy wird anwesend sein. Die Jahreshauptversammlung findet am Donnerstag, 12. Dezember, von 18 bis 19.30 Uhr im Kunstverein statt. Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen.