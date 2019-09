Firmung 2020

Langenhagen. Für Donnerstag, 19. September. um 18 Uhr lädt die katholische Pfarrgemeinde Liebfrauen mit Zwölf Apostel zu einem Infoabend zur Firmvorbereitung 2019/20 in das Gemeindehaus der Zwölf-Apostel-Kirche am Weserweg 3 ein. Das Vorbereitungsteam stellt den Firmkurs vor, beantwortet Fragen dazu und nimmt auch gerne schon Anmeldungen entgegen. Angesprochen sind alle Jugendlichen der Gemeinde, die bis zum Firmtag am 8. März 2020 mindestens 16 Jahre alt sind. Der erste Firmtreff findet dann am Sonnabend, 9. November, um 10 Uhr in der Liebfrauenkirche und im Pfarrheim an der Karl-Kellner-Straße 67 statt.