Fit in den Sommer mit Zumba-Fitness bei Sparta

Langenhagen. Der Frühling steht schon in den Startlöchern und es wird Zeit, wieder sportlich durchzustarten und dabei direkt fit für den Sommer zu werden? Sparta Langenhagen bietet beim Zumba eine Kombination von Spaß beim Tanzen zu lateinamerikanischer Musik, Fitnesstraining und eine gesteigerte Motivation durch eine tolle Frauengruppe, die sich über jede Verstärkung freut. So werden ganz nebenbei jede Menge Kalorien verbrannt und ein idealer Ausgleich zum stressigen Alltag geschaffen. Wer sich jetzt angesprochen fühlt, ist beim dynamischen und effektiven Zumba-Fitnesstraining bei Sparta Langenhagen genau an der richtigen Adresse. Termin: immer mittwochs von 18 bis 19 Uhr zwischen dem 20. März und dem 26. Juni (zwölf Mal) in der Hermann-Löns-Schule, Niedersachsenstraße 3. Die Kursgebühr beträgt 57 Euro. Zu einer unverbindlichen Schnupperstunde sind Jugendliche und Erwachsene insbesondere am 20. März, grundsätzlich aber gern jeden Mittwoch, zur selben Zeit herzlich eingeladen. Weitere Informationen erhalten Interessierte bei Nina Brodersen unter Telefon (01 76) 95 56 14 12 oder zumba.sparta@web.de.