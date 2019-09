Flagge zeigen für eine neue Klimapolitik

Offene Gesellschaft lädt zum Klimastreiktag ein

Langenhagen. Deutschlandweit und in zahlreichen Ländern der Erde werden am Freitag, 20. September, viele Tausend Menschen am globalen Klimastreiktag für eine effektive Klimapolitik und globale Klimagerechtigkeit auf die Straße gehen. Unterstützt von vielen Organisationen und Verbänden ruft die Bewegung „Fridays for Future“ auch in Hannover zu einem großen Sternmarsch in der Innenstadt auf. Die Demonstrationszüge starten um 12.30 Uhr zeitgleich an fünf unterschiedlichen Startpunkten. Die Offene Gesellschaft Langenhagen lädt alle Menschen aus Langenhagen und Umgebung ein, gemeinsam Flagge für eine veränderte Klimapolitik und -gesetzgebung zu zeigen und sich am Sternmarsch zu beteiligen. Treffpunkt ist am Freitag, 20. September, um 12.15 Uhr vor der Markuskirche in Hannover (Nähe Lister Platz, Oskar-Winter-Straße 7). Um 12.30 Uhr startet der Marsch vom Lister Platz aus; die Abschlusskundgebung findet auf dem Trammplatz vor dem Neuen Rathaus in Hannover statt. Weitere Informationen: www.offene-gesellschaft-langenhagen.de und www.fridaysforfuture-hannover.de.