Flexibilität von Bildern

Langenhagen. Der Kunstverein bleibt bis Mittwoch, 1. Januar, geschlossen, hat von Donnerstag, 2., bis Sonntag, 5. Januar, 14 bis 17 Uhr geöffnet. Am Mittwoch, 8. Januar, um 18.30 Uhr wird die aktuelle Ausstellung Depiction, again zum zweiten Mal eröffnet. Um die Flexibilität von Bildern auch im Raum erlebbar zu machen, werden die Arbeiten zur Hälfte der Ausstellungsdauer neu arrangiert und damit wieder neu ‚abgebildet’. Die zweite Eröffnung feiert die zweite Hängung. Von 16. Februar bis 26. April wird eine Einzelausstellung des amerikanischen Künstler Christopher Knowles gezeigt. Die Eröffnung findet am Sonntag, 16. Februar, von 14 bis 16 Uhr statt.