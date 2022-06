Flohmarkt am Abend

Langenhagen. In der Familienkirche an der Walsroder Straße 88 findet am Freitag, 1. Juli, von 18.bis 21.30 Uhr ein Flohmarkt "von Privat für Privat" statt. Es sind noch

Verkaufstische frei. Anmeldung unter: (0176) 54 45 74 14.