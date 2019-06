Flohmarkt "Am Hohen Brink"

Langenhagen (ok). Alle, die Lust zum Stöbern haben, sind herzlich eingeladen. In der Straße "Am Hohen Brink" läuft am Sonnabend, 22. Juni, zwischen 10 und 16 Uhr wieder ein Straßenflohmarkt. Verkauft wird alles, was beim Aufräumen der Häuser gefunden wurde. Von Klamotten über Kinderspielzeug bis hin zu Kleidung und Antiquitäten ist alles dabei.