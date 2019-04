Flohmarkt bei der DLRG

Langenhagen. Wer sich nach dem Frühjahrsputz von Kleidung, gut erhaltenem Hausrat, Büchern und ähnlichen Dingen trennen möchte, ist am Sonntag 5. Mai, zwischen 11 und 17 Uhr herzlich willkommen, sich mit einem Stand am Flohmarkt an der Wasserrettungsstation zu beteiligen. Gewerblicher Verkauf ist nicht gestattet.

Die Standgebühr beträgt fünf Euro und einen selbstgebackenen Kuchen. Auf Grund der örtlichen Gegebenheiten kann der Flohmarkt nur bei trockenem Wetter laufen.

Verbindliche Anmeldungen werden ab sofort unter der Telefonnummer (0172) 4 52 67 78 entgegen genommen. Zu der Veranstaltung mit einem Kaffee- und Kuchenbuffet sind alle DLRG-Mitglieder und die Bevölkerung als Aussteller und Besucher eingeladen. Der Erlös, des Buffets kommt der Arbeit der DLRG Langenhagen am Silbersee zu Gute.