Flohmarkt bei der DLRG

Langenhagen. Ein Flohmarkt geht an der Wasserrettungsstation der DLRG am Silbersee am nächsten Sonntag, 24. Mai, zwischen 11 und 17 Uhr über die Bühne. Hier gibt es auch ein reichhaltiges Kuchenbuffet und Bratwürste vom Grill. Auf Grund der örtlichen Gegebenheitenläuft der Flohmarkt nur bei trockenem Wetter. Kurzfristige Anmeldungen werden noch unter Telefon (0172) 4 52 67 78 entgegen genommen.

Der Erlös, des Buffets kommt der Arbeit der DLRG Langenhagen am Silbersee zu Gute.