Flohmarkt

Godshorn. Am Sonntag, 24. März, findet in der Zeit von 14 bis 16 Uhr der große Frühjahrs-/Sommer-Flohmarkt rund ums Kind in der Kita Kielenkamp, Am Kielenkamp 7 in Godhorn statt. Neben dem Verkauf von gut erhaltener Kinderbekleidung, Spielzeug und Umstandsmode ist für das leibliche Wohl in Form von Kaffee und Kuchen bestens gesorgt.

Wer an einem Verkaufsstand interessiert ist, meldet sich bitte per E-Mail unter kita.flohmarkt@yahoo.com.