Flohmarkt

Langenhagen. Nach erfolgreicher Umbauphase kann endlich wieder ein Flohmarkt angeboten werden. Etwas hat sich geändert: aus dem Zwölf-Apostel-Kindergarten ist nun die Zwölf-Apostel-Kindertagesstätte geworden. Was aber definitiv bleibt ist das riesige Torten- und Kuchenbüfett. Da jetzt noch die Eltern der Spatzenkinder (Krippenkinder) tatkräftig beim Backen unterstützen, werden knapp 100 Torten und Kuchen angeboten. Los geht es am Sonntag, 24. März, von 14.30 bis 17 Uhr in der Zwölf-Apostel-Kita, Weserweg 3 in Langenhagen. Alle, die Lust auf tollen Baby und Kindersachen haben: von Erstausstattung über Autositze, Bekleidung und Spielsachen sind herzlich willkommen.