Flohmarkt

Langenhagen. Die AWO Langenhagen, Ostpassage 3, veranstaltet am Sonnabend, 29. Juni, in der Zeit von 14.30 bis 17 Uhr in ihren Räumen einen Flohmarkt. Einfach mal hereinschauen zum Stöbern oder zum Kaffeetrinken mit selbst gebackenem Kuchen.