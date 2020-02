Flohmarkt

Langenhagen (ok). Kinder- und Baby-Flohmarkt in der Kita Kolberger Straße. Termin ist am Sonntag, 15. März, in der Zeit zwischen 10 und 13 Uhr; Einlass für Schwangere ist bereits um 9.30 Uhr. Es gibt Brötchen, Waffeln und Kuchen. Die Standgebühr liegt bei sieben Euro; Aufbau ist ab 8.30 Uhr möglich. Tischreservierungen bitte unter elternvertreter-kitakolberger@web.de.