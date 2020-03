Flohmarkt

Langenhagen. In der Zeit von 14 bis 16 Uhr findet am Sonnabend, 21. März, der große Frühjahr/Sommer Kinder-Flohmarkt in der Grundschule Engelbostel (Klusmoor 6) statt.

Neben dem Verkauf von gut erhaltener Baby- und Kinderbekleidung, Spielzeug sowie Umstandsmode ist für das leibliche Wohl in Form von Kaffee, Kuchen und Waffeln bestens gesorgt. Wer an einem Verkaufsstand interessiert ist, meldet sich bitte per Mail unter:

flohmarkt.gse@yahoo.com oder telefonisch unter (0163) 6 17 72 19 in der Zeit von 19.30 bis 21 Uhr.