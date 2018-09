Flohmarkt

Langenhagen (ok). Ein großer Flohmarkt geht am Sonntag, 9. September, auf einer Fläche von 500 Quadratmetern rund ums Schützenhaus an der Emil-Berliner-Straße über die Bühne. Die Standgebühr beträgt fünf Euro und einen selbstgebackenen Kuchen. Anmeldung bitte unter (0151) 15 88 22 04 oder auch unter shl.lgh@gmx.de.