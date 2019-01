Flohmarkt für Jung und Alt

Langenhagen. Im Mehrgenerationenhaus Langenhagen findet am Sonntag, 17. februar, in der Zeit von 14 bis 16.30 Uhr ein Flohmarkt für Jung und Alt statt. Die Standmiete für einen Tisch der Länge 1,20 Meter beträgt drei Euro und eine Torte. Antikes, Spielsachen, Autositze und anderes können gekauft werden. Der hauseigene Second-Hand-Shop lädt zum Stöbern ein. Außerdem wird im MGH auch Kinderbetreuung angeboten. Bei Kaffee und Kuchen kann sich über die weiteren Angebote des MGH informiert werden. Am Montag, 4. Februar, findet eine Anmeldehotline statt. Weitere Informationen bei Christine Paetzke-Bartel unter der Telefonnummer (0511) 72 11 35 oder auch über facebook und auf der homepage.