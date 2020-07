Flohmarkt für Tierheim

Krähenwinkel/Vinnhorst (ok). Ein großer Garagenflohmarkt für das Tierheim Hannover findet am Sonnabend, 5. September, vom 11 bis 16 Uhr in der Friedenauer Straße 21 statt. Verkauft werden Utensilien aus einer Haushaltsauflösung wie etwa Gardinen, Lampen, Rollos, Gläser, Bilder, Geschirr, Dekoartikel, Bücher, Kleidung, Schallplatten, CDs und vieles anderes mehr. Der Erlös ist für das Tierheim Hannover bestimmt. Bitte an den Mund-Nase-Schutz denken!