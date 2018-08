Flohmarkt im Gehölz

Langenhagen (ok). Großer Flohmarkt im Vogelschutzgehölz an der Görlitzer Straße am Sonntag, 2. September, zwischen 12.30 und 17 Uhr. Auf die Besucher wartet Kaffee und Kuchen; auf einem Rundgang können zahlreiche heimische und exotische Vögel beobachtet werden. Besondere Höhepunkte sind die Rehe und Hirsche sowie die Pferde und Lämmer. Honig aus der eigenen Imkerei und frische Eier können hier auch erworben werden. Standanmeldungen werden unter der Telefonnummer (0152) 26 49 43 00 entgegen genommen.