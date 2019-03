Flohmarkt im Gemeindehaus

Langenhagen. Die Jugendgruppe der St. Paulus-Gemeinde organisiert für Sonntag, 24. März, einen Flohmarkt im Gemeindehaus. In der Zeit von 12 bis 15 Uhr können Jung und Alt durch die Räume an der Hindenburgstraße 85 schlendern und im breiten Angebot von Büchern, Haushaltswaren, Kleidung und vielem mehr stöbern. Am Buffet warten süße und herzhafte Speisen zu kleinen Preisen. Interessierte Aussteller können sich gerne für einen Verkaufstisch bei Annika Kruse unter (0160) 94 65 95 25 oder flohmarkt-st.paulus@hotmail.com anmelden. Die Standgebühr beträgt drei Euro und einen Kuchen, es sind noch Plätze frei, Tische sind im Gemeindehaus bereits vorhanden. Vor Beginn des Flohmarkts lädt die St.-Paulus-Gemeinde zum Gottesdienst von 11 bis 12 Uhr ein.