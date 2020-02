Flohmarkt im Haus der Jugend

Langenhagen. Nach einer langen Pause findet jetzt bereits zum dritten Mal im Haus der Jugend am Langenforther Platz 1 ein Flohmarkt für Kinder- und Jugendsachen statt.

Mehr als 40 Verkäufer haben sich bereits für Sonntag, 8. März, angemeldet, um ihre Waren auf zwei Etagen des Hauses von 14 bis 17 Uhr anzubieten.

In den Auslagen werden die Besucher des Flohmarktes von Bekleidung für Babys, Kinder und Jugendliche, bis zu Spielzeug für Kleinkinder, Bücher und Schulsachen fast alles finden. Es ist unmöglich alles aufzuzählen, was im Angebot stehen wird.

Das Haus der Jugend ist barrierefrei über den Eingang im neuen Jugendzentrum der Johanniter auf der Godshorner Straße/Ecke Walsroder Straße (Langenforther Platz) zu erreichen. Durch die Bauarbeiten im Innenhof steht uns der eigene Fahrstuhl kurzzeitig nicht zur Verfügung.

Im Gebäude ist es auch weiterhin möglich das Monopol, hier gibt es Getränke, Würstchen, Kaffee und Kuchen, mit den Fahrstuhl zu erreichen.

Um für die Besucher, die mit einem Kfz den Flohmarkt anfahren, einen Parkplatz bereitzustellen, stehen diesmal die Parkplätze der Firma Mietzebello an der Bothfelder Straße zur Verfügung, ebenso die Parkplätze vor der Musikschule Langenhagen. Auch werden die ausführenden Bauunternehmen sich bemühen, an diesem Sonntag so viel Platz wie möglich im direkten Umfeld vom Haus der Jugend zu schaffen.

Das Flohmarkt-Team freut sich auf viele Besucher und wünscht allen Teilnehmern an diesem Flohmarkt einen schönen und erfolgreichen Sonntag.