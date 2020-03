Flohmarkt in Zwölf Apostel

Langenhagen (ok). Aus dem Zwölf-Apostel-Kindergarten ist eine Zwölf-Apostel-Kindertagesstätte geworden. Der Flohmarkt am Weserweg findet aber natürlich trotzdem m statt; es werden wieder knapp 100 Torten und Kuchen angeboten. Wann? Am Sonntag, 15. März, von 14.30 bis 17 Uhr in der Zwölf-Apostel-Kita am Weserweg 3. Wer ist dabei? Alle, die Lust auf tolle Baby- und Kindersachen haben: Von Erstausstattung über Autositze, Bekleidung und Spielsachen wird Vieles angeboten.