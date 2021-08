Flohmarkt sucht Verkäufer

Langenhagen. Für seinen traditionellen Flohmarkt „Alles rund um Kinder und Jugendliche“ im Haus der Jugend am Sonntag, 5.September von 14 bis 16.30 Uhr, sucht die Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur der Stadt Langenhagen, private Verkäufer. Es werden keine Standgebühren erhoben. Gewerbliche Händler sind ausgeschlossen. Für den Verkauf können Tische von etwa 140 Zentimetern oder Bierzelttische von etwa 220 Zentimetern Länge gestellt werden oder bis zu 300 Zentimeter Länge selbst mitgebracht werden. Die Anmeldung sollte per Mail an kiju@langenhagen.de. erfolgen. Hierbei ist es wichtig, die gewünschte Tischgröße oder die Größe des eigenen Tisches mitzuteilen sowie eine Telefonnummer für Rückfragen anzugeben. Eine telefonische Anmeldung ist unter (05 11) 73 07-99 50, montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr und freitags von 9 bis 14 Uhr möglich. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Die Plätze werden in Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. Der Flohmarkt findet im Haus der Jugend, Langenforther Platz 1, 30851 Langenhagen statt. Es gelten die am Tag der Veranstaltung gültigen Corona-Regeln.