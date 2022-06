Flohmarkt und Spendenaktion

Langenhagen. Rund 300 Euro kostet eine Einschulung mindestens. Das hat eine Studie des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Diakonie in Niedersachen und der Landeskirche Hannover ergeben. Für viele Familien stellt auch das Anschaffen von Schulmaterialien jedes Jahr wieder eine finanzielle Herausforderung dar. Dabei kann auch das Bildungs- und Teilhabepaket mit seinen 100 Euro den jährlichen Schulbedarf nicht abdecken. Um bedürftige Familien zu unterstützen ruft das Familienzentrum „Emma und Paul“ in Kooperation mit dem Diakonieverband Hannover-Land zu einer Spendenaktion auf: gebrauchte, gut erhaltene Schulranzen, Turnbeutel und Etuis, aber auch Verbrauchsmaterialien, wie Stifte, Tuschkästen, Blöcke oder Hefte (diese dann aber in neuwertigem Zustand) können am Sonnabend, 18. Juni, von 10 bis 12 Uhr und am Montag, 20. Juni, von 16 bis 18 Uhr in der Emmaus-Gemeinde im Sonnenweg 17 abgegeben werden. Am 26. Juni findet dann von 15 bis 17 Uhr ein Flohmarkt rund ums Kind mit Kuchenbuffet und Deckenflohmarkt für Kinder statt, wo gleichzeitig auch eine Ausgabe der Spenden erfolgt. Die Bedürftigkeit wird hierbei nicht kontrolliert. „Finanzielle und soziale Notlagen sind komplex und oft nicht nur an einem Bescheid festzumachen“, so Nina Landers, Koordinatorin des Familienzentrums. „Bildung sollte nicht eine Sache des Geldes sein, die Realität sieht aber oft anders aus. Wir wollen darauf aufmerksam machen und Familien mit den Sachspenden unterstützen“, ergänzt Lisa Hartkopf, Sozialarbeiterin und Diakonin im Anerkennungsjahr beim Diakonieverband Hannover-Land. Für Fragen oder Anmeldung zum Flohmarkt bitte bei Nina Landers melden: familienzentrum.emmaundpaul@evlka.de.