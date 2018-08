Flotte Radtour

Langenhagen. Die ADFC-Ortsgruppe lädt erstmals zum "flotten Radfahren am Mittwoch-Abend" ein: Start dieser 20-Kilometer-Tour ist am Mittwoch, 8. August, um 18.30 Uhr auf dem Marktplatz am Rathaus, auf halber Strecke ist eine kurze Abkühlung im Altwarmbüchener See eingeplant. Abschluss ist an der Beachbar "Seaside" am Silbersee. ADFC-Mitglieder und alle Gäste sind willkommen: Die Mitfahrt ist frei, Spenden sind willkommen. Bei Erfolg dieser ersten abendlichen Mittwochs-Radtour sollen ähnliche Touren regelmäßig mittwochs abends stattfinden.