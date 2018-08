Flughafenstraße gesperrt

Arbeiten dauern vier Wochen

Langenhagen. Die Flughafenstraße (K 324) wird ab dem 20. August in Fahrtrichtung Hannover/ Langenhagen voll gesperrt. Grund ist die Erneuerung sowohl des Fahrbahnbelages auf der Brücke über die A 352 als auch die Fahrbahn zwischen den Kreuzungsbereichen Münchner Straße und Wagenzeller Straße. Die K 324 in Fahrtrichtung zum Flughafen Langenhagen wird im Zuge der Baumaßnahme durchgehend aufrechterhalten.Wie die Behörde weiter mitteilte, wird in einem ersten Abschnitt die Fahrtrichtung Hannover instandgesetzt und direkt im Anschluss die Fahrtrichtung Flughafen. Die Fahrtrichtung Flugha- fen wird mittels einer Mittelstreifenüberfahrt durchgehend befahrbar bleiben. Radfahrer und Fußgänger können die Brücke ebenfalls passieren. Der Verkehr aus Richtung Flughafen wird über eine beschilderte Umleitung geführt. Die Route der Buslinie 470, die über die Brücke führt, wird während der Vollsperrung mithilfe von zusätzlichen Pendelbussen bedient.Die Arbeiten werden voraussichtlich etwa vier Wochen dauern. Witterungsbedingte Verzögerungen sind möglich. Die Baukosten belaufen sich auf rund 350.000 Euro. Sie werden von der Bundesrepublik Deutschland und der Region Hannover getragen.