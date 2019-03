Flurreinigung

Godshorn. Der Ortsrat Godshorn ruft auch in diesem Jahr wieder zu einer Flurreinigung in Godshorn auf. Wie bekannt, liegt überall auf den Wegen und Plätzen Unrat herum. Dieser soll gemeinsam am Sonnabend, 23. März, um 9.30 Uhr beseitigt werden. Treffpunkt ist die Verwaltungsstelle. Es ist vorgesehen, die Aktion gegen Mittag mit einem Imbiss vor der Ortsfeuerwehr Godshorn, Alt-Godshorn 90, zu beenden. Trecker mit Anhänger stehen zur Verfügung. Es sind alle Godshorner Bürger zur Teilnahme aufgerufen.