Flurreinigung

Godshorn (ok). Flurreinigung in Godshorn: Überall auf den Wegen und Plätzen liegt Müll und Unrat herum. Ortsbürgermeisterin Ute Biehlmann-Sprung ruft nicht nur die örtlichen Vereine und Verbände, sondern alle Bürgerinnen und Bürger zur Teilnahme auf. Termin ist am Sonnabend, 21. März, Treffen um 9.30 Uhr an der Verwaltungsstelle. Die Aktion endet gegen Mittag mit einem Imbiss vor der Ortsfeuerwehr Godshorn, Alt-Godshorn 90. Zur Vermeidung von Plastikmüll werden alle Teilnehmer gebeten, ihren Trinkbecher, gegebenenfalls Besteck, eine Greifzange zum Müllsammeln und Handschuhe mitzubringen.